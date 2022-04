Un gol di Zerbin regala la vittoria al Frosinone: battuta la Cremonese di Gaetano

Ha preso il via questo pomeriggio alle 14:00, la 34^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi lunedì.

© foto di Ivan Benedetto/Uff. Stampa Pro Vercelli

Ha preso il via questo pomeriggio alle 14:00, la 34^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi lunedì. Il sabato di calcio cadetto è da poco andato in archivio, e a chiuderlo è stato un match di alta classifica, quello tra Frosinone e Cremonese. Con lo scivolone dell'ormai ex capolista, che perde 2-1 in terra ciociara: la formazione di mister Grosso, inizialmente in svantaggio, ribalta la partita grazie al gol prima di Canotto e poi di Zerbin ritrovando punti dopo due sconfitte consecutive.