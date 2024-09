Un Napoli ricostruito alla sua prima vera giornata di campionato

vedi letture

Oggi la ripresa degli allenamenti per la squadra di Antonio Conte, ma stavolta all’appello ci saranno anche dei volti nuovi. McTominay e Billy Gilmour, entrambi rientrati dagli impegni con la Scozia, ora sono pronti per iniziare la loro nuova avventura in maglia azzurra. Domenica c'è il Cagliari, partita storicamente difficile, se pensiamo soprattutto alla gara dello scorso anno dove un Napoli praticamente moribondo con Calzona sulla panchina perse una vittoria allo scadere. Oggi quella squadra, almeno per una buona partem non esiste più, dopo la grande ricostruzione di questo mercato importante fatto dalla società. Antonio Conte la chiama ricostruzione, soprattutto dopo aver aggiunto alcuni, ma non tutti i pezzi del puzzle.

L’aria di novità campeggia nell’ambiente e ora tutti sono curiosi di capire se le vittorie con Bologna e Parma sono state una semplice illusione oppure una conferma importante su quello che potremmo essere. Il Napoli si può dire che avrà la sua vera e propria prima giornata di campionato proprio a Cagliari, con una squadra finalmente completa per poter lavorare. Tutti o quasi sono tranquilli ma in città, che tra l’altro ha rivisto la pioggia dopo mesi, adesso campeggia quella paura di non rientrare nelle aspettative che la mente ha costruito in questi giorni di sosta. Una vera e propria prova di forza per dare anche consapevolezza e certezze a chi dubita del nuovo corso. Facce mai viste e altre meno aspettano di calcare l’Unipol Domus arena per un nuovo inizio, cercando di dimenticare il passato, con le facce del futuro.