"Una gara di Champions, di quelle di alto livello!", cosa filtra da Castel Volturno su Leicester-Napoli

Leicester-Napoli, in programma giovedì e valevole per la prima giornata della fase a gironi d'Europa League, è una gara di cartello. Sicuramente complicata per gli azzurri, che andranno in Inghilterra senza timore, nonostante l'importanza della sfida. "Una partita da Champions, ma di quelle di alto livello". E' questo il pensiero che filtra da Castel Volturno a due giorni dal big match. A riferirlo è Sky Sport.