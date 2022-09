Ungheria-Italia è Szalai contro Raspadori: l'attaccante azzurro decisivo al 26%, il dato

Ungheria-Italia deciderà il destino della Nazionale di Roberto Mancini, che vuole raggiungere le Final Four di Nations League.

Ungheria-Italia deciderà il destino della Nazionale di Roberto Mancini, che vuole raggiungere le Final Four di Nations League. E Gianluca Boserman, esperto SISAL, a TMW Radio ha parlato delle percentuali di questa sfida: "E' la grande sorpresa l'Ungheria, alla formazione di Rossi basta un punto per chiudere in testa il girone. Gli azzurri non hanno mai perso contro i magiari in partite ufficiali e per questo sono favoriti al 48%, 23% per l'Ungheria e 29% per il pareggio. Protagonisti? Uno dei nomi da tenere sotto la lente d'ingrandimento è Raspadori, che ha segnato a San Siro con l'Inghilterra. Per lui per ora 4 gol in 13 presenze in azzurro, media alta per un non titolare. Può essere decisivo al 26%, stessa percentuale per Szalai, che ha deciso il match contro la Germania". Mentre sulla possibilità che si segnino più di tre reti ci sono poche speranze: "Al 59% sarà una partita povera di gol, perché sono due squadre che col minimo sforzo ottengono il massimo del risultato".