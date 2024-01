‘Unione azzurra nel mondo ‘ denuncia’: "Ennesima vergogna per Milan-Napoli per i napoletani...”

L'Unione Azzurra nel Mondo ha diramato il seguente comunicato stampa in vista del match del 11 febbraio a San Siro contro il Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

L'Unione Azzurra nel Mondo ha diramato il seguente comunicato stampa in vista del match del 11 febbraio a San Siro contro il Milan: "Assurda e paradossale la situazione creata dall’Osservatorio CASMS in vista della gara di campionato Milan-Napoli.

E’ incomprensibile, infatti, che la vendita del settore ospiti sia limitata esclusivamente ai residenti in Campania, penalizzando i club di tutto il resto d’Italia e soprattutto coloro che risiedono nel Centro-Nord. I 'non residenti in Campania' sono stati costretti ad acquistare biglietti di altri settori contigui, ma misti, correndo il pericolo di mescolarsi con la tifoseria avversaria che, sebbene non nemica, non riserva di sicuro ai napoletani trattamenti di favore.

La UANM tutta esprime il suo dissenso e la sua indignazione per il trattamento riservato ancora una volta ai tifosi napoletani, i quali, in caso di episodio spiacevole, saranno ritenuti senza dubbio i diretti responsabili. E’ un comportamento inedito ed è inaccettabile che i tifosi non possano essere liberi di andare a sostenere la propria squadra con indosso i propri colori e vessilli".