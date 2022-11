Uno-due Italia, Di Lorenzo pareggia. Grande giocata di Raspadori e assist per il 2-1

Pareggio dell'Italia al 20' nella sfida di Tirana contro l'Albania con Giovanni Di Lorenzo.

Pareggio dell'Italia al 20' nella sfida di Tirana contro l'Albania con Giovanni Di Lorenzo. Cross dalla sinistra di Vincenzo Grifo che ha pescato al limite dell'area piccola il terzino del Napoli, abile a battere un incolpevole Berisha. Di Lorenzo esulta mettendosi il pallone sotto la maglia e mimando il pancione per il secondogenito in arrivo. Dopo 6 minuti Grifo firma il 2-1 per gli azzurri dopo una grande giocata di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli sfugge a Kumbulla, entra in area e, un istante prima che Ismajli arrivi in scivolata, serve al centro Grifo che non sbaglia.