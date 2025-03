Ufficiale Uruguay-Argentina, le formazioni: Olivera titolare nella difesa a quattro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Uruguay-Argentina, partita valida per la 13esima giornata di eliminatorie sudamericane per la Coppa del Mondo 2026. Tra le fila dell'Uruguay in campo dal primo minuto Mathias Olivera, il terzino del Napoli gioca a sinistra della difesa a quattro schierata da Bielsa.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Araujo, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancour, Torres; M.Araujo, Nunez, Pellistri. Ct. Bielsa.

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Correa, Alvarez, Nico Gonzalez. Ct. Scaloni.