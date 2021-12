Va avanti, viene ripreso, perde un altro giocatore e poi trionfa: il Napoli non muore mai!

Il Napoli tiene botta negli ultimi 20', respingendo l'assalto del Leicester, e si qualifica ai sedicesimi d'Europa League chiudendo al secondo posto. Prova di qualità, ma poi di grande cuore degli uomini di Spalletti che hanno perso anche Lozano a fine primo tempo e non hanno potuto schierare Politano per un altro problema. Spalletti nel finale lancia nella mischia anche Manolas, passando al 3-4-3 ed affidandosi alla protezione palla di Petagna per far scorrere i minuti.