Valencia-Atalanta a porte chiuse: l'annuncio dal governo spagnolo, a rischio anche l'Inter

In Spagna cominciano ad emergere contromisure importanti per evitare la diffusione del Coronavirus. Come riportato dal portale spagnolo As, il ministro della salute, del consumo e del benessere sociale, Salvador Illa, ha raccomandato questo pomeriggio che le partite di ritorno di Champions ed Europa League siano giocate a porte chiuse per il coronavirus . E, in particolare, Valencia-Atalanta si giocherà senza pubblico martedì prossimo 10 marzo e Getafe-Inter il 19 marzo.