Valore rose, il Napoli crolla al 6° posto: sorpasso Como e l'Atalanta è vicina

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Calciomercato 2026, il Napoli perde un posto e vede avvicinarsi anche l'Atalanta: la situazione del valore rose Serie A

Il Napoli crolla nel valore della sua rosa. La premessa, d'obbligo, è che il dato del valore rosa di Transfermarkt non fotografa a tutti gli effetti la forza di una squadra sul campo, ma quello della rivendibilità dei cartellini anche perché incide molto l'età dei giocatori (che calano di valore economico col passare degli anni), ma è interessante per raccontare il momento delicato del Napoli (in allegato la tabella). Un valore rosa che cala è sintomo, come detto, di un'età media che si alza e soprattutto di giocatori poco futuribili in gran parte già adesso e sicuramente nei prossimi anni.

Valore rosa, il Napoli è sesto e cala del 7,6%

Gli azzurri, che al 15 luglio scorso presentavano un valore di rosa pari a 485,10 milioni di euro, si ritrovano oggi a quota 448,20 milioni, con un calo del 7,6% che li relega al sesto posto della graduatoria. In testa alla classifica resta l'Inter, che con 693,80 milioni di euro (+1,5%) conferma la propria rosa come la più preziosa del campionato. Alle spalle dei nerazzurri si posiziona il Milan, in crescita del 4,6% e ora a quota 585,20 milioni, seguito dalla Juventus, che con un +3,0% sale a 542,70 milioni. Da segnalare il balzo della Roma, che con un +11,4% si porta a 475,75 milioni di euro, superando proprio il Napoli e issandosi al quarto posto e con i prossimi acquisti all'orizzonte potrebbe crescere ulteriormente.

Valore rosa, anche il Como sorpassa il Napoli

Il dato che più deve far riflettere in casa azzurra riguarda il Como. La squadra lariana, forte di un mercato estivo ambizioso e di investimenti mirati, cresce del 3,2% e sale a 449,50 milioni di euro, superando il Napoli dopo la cessione di Gutierrez: circa 1mln separa ora le due rose, ma da notare che poche settimane fa era di una cinquantina di milioni a favore degli azzurri per non parlare dell'ampio gap che c'era a fine campionato scorso. Non solo: la settima, l'Atalanta, è ad un solo milione di euro secondo le valutazioni del sito specializzato. Ora però a Napoli si attendono rinforzi di valore e prospettiva per invertire la tendenza e tornare a risalire la classifica anche per valore patrimoniale dei propri calciatori.

Società -- Valore 15/07/2026 --- Valore attuale - %

1 - Inter -- 683,8mln - €693,80 mln +1,5%

2 - AC Milan -- 559,7mln - €585,20 mln +4,6%

3 - Juventus -- 526,7mln - €542,70 mln +3,0%

4 - AS Roma -- 427,15mln - €475,75 mln +11,4%

6 - Como 1907 -- 435,5mln - €449,50 mln +3,2%

6 - SSC Napoli -- 485,1mln - €448,2 mln -7,6%

7 - Atalanta -- 442,1mln - €447,10 mln +1,1%