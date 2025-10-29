VAR, modifiche in arrivo: doppio giallo rivedibile e nuovo concetto di fuorigioco

vedi letture

L’IFAB sta preparando una potenziale rivoluzione nel mondo del calcio. Durante la recente riunione dei panel consultivi tecnici, l’organismo responsabile delle regole del gioco ha analizzato una serie di proposte innovative con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del VAR e ridurre al minimo le interruzioni durante le partite. Tra le ipotesi più rilevanti spicca l’estensione del protocollo VAR anche ai doppi cartellini gialli, una modifica che permetterebbe di correggere errori come il celebre “caso Tomori”, quando un’espulsione derivò da un fallo non rivedibile con la tecnologia.

Sul tavolo c’è anche l’introduzione di un nuovo concetto di fuorigioco, ideato per eliminare le decisioni millimetriche e rendere il gioco più spettacolare e orientato all’attacco. Inoltre, si stanno valutando tempi più rapidi per rimesse e rinvii, oltre alla regola “solo il capitano”, già testata con successo per favorire un dialogo più diretto e rispettoso tra arbitri e giocatori. Tutte queste novità saranno al centro della riunione generale del 20 gennaio 2026 a Londra, dove l’IFAB potrebbe gettare le basi per un calcio più moderno e dinamico.