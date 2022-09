Vergogna a fine gara: tifosi Rangers insultano gli azzurri in campo per il defaticamento

Peccato solo per quei pochi scalmanati che alla fine della partita hanno insultato i calciatori del Napoli in festa.

Quella di ieri per il Napoli è stata una grande serata, diventata tale soprattutto grazie allo 0-3 ad Ibrox contro i Rangers che ha permesso alla squadra di Spalletti di volare al primo posto solitario nel gruppo A di Champions League. In uno stadio con 50.000 spettatori, che prima sono rimasti in un silenzio religioso per commemorare la Regina Elisabetta e poi le hanno dedicato una spettacolare coreografia, l'atmosfera è stata da brividi. Peccato solo per quei pochi scalmanati che alla fine della partita hanno insultato i calciatori del Napoli in festa e sono stati tenuti a fatica dagli steward e dal cordone di sicurezza.