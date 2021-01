Verona-Napoli è anche Juric contro Gattuso: tutti i precedenti dei due allenatori

Juric contro Gattuso. Due volte si sono incrociati i due in veste di allenatori. Ed in entrambe le circostanze ha avuto la meglio il tecnico di Corigliano Calabro. L'ultima volta che i due si sono affrontati è stata proprio in Verona-Napoli e gli azzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti, vincendo per 2-0 (era il 23 giugno 2020). L'altro riferimento è a Milan-Genoa 2-1, gara valida per la prima giornata del campionato 2018/19.

Non solo contro Gattuso, ma anche contro il Napoli, Juric è alla ricerca della prima gioia. Contro gli azzurri lo score del croato è pessimo. Un pareggio ottenuto in sei partite (Genoa-Napoli 0-0 21 settembre 2016), poi solo sconfitte, con solamente tre reti realizzate dalle sue squadre ai partenopei. Da quando è a Verona per lui sono arrivate due sconfitte per 2-0 contro gli azzurri.

Gattuso contro il Verona ha vinto le ultime due partite disputate, ma c'è anche una sconfitta quella netta per 3-0 subita al Bentegodi, quando era tecnico del Milan (17 dicembre 2017).

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS GATTUSO (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Juric

0 pareggi

2 vittorie Gattuso

1 gol fatto squadre Juric

4 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS NAPOLI

0 vittorie Juric

1 pareggio

5 vittorie Napoli

3 gol fatti squadre Juric

11 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS VERONA

2 vittorie Gattuso

2 pareggi

1 vittoria Verona

7 gol fatti squadre Gattuso

5 gol fatti Verona