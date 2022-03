Verona-Napoli, i dati sui biglietti: più di un quarto venduti nel Settore Ospiti

Al Bentegodi saranno presenti in totale 18.208 spettatori.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la sfida in programma domani allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, sono stati venduti in prevendita 8832 biglietti, di cui 2336 del Settore Ospiti. Ricordiamo che gli abbonati della squadra di Tudor sono 9376, saranno dunque in totale presenti 18.208 spettatori (quasi la metà della capienza totale dell'impianto scaligero).