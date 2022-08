Verona-Napoli, le probabili formazioni Tmw: Zielinski e Lozano dal 1'

In attacco, con Politano in dubbio, spazio dal primo minuto a Lozano.

Contro il Verona, per l'esordio in campionato, Luciano Spalletti dovrebbe confermare il sistema di gioco usato in pre-campionato: 4-3-3. In difesa subito titolare Kim, mentre tra i pali dovrebbe esserci Meret. A centrocampo fuori Fabian, in procinto di passare al PSG, al suo posto ci sarà Zielinski insieme a Lobotka e Anguissa. In attacco, con Politano in dubbio, spazio dal primo minuto a Lozano. Di seguito le probabili formazioni raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna.

Allenatore: Cioffi.

NAPOLI (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen.

Allenatore: Spalletti.