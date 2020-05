Via il secondo gruppo, tocca al terzo: Milik e Mertens i primi ad arrivare a Castel Volturno

E' il momento del terzo gruppo in quel di Castel Volturno. Il centro sportivo del Napoli ha riaperto i cancelli in mattinata per gli allenamenti individuali

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport E' il momento del terzo gruppo in quel di Castel Volturno. Il centro sportivo del Napoli ha riaperto i cancelli in mattinata per gli allenamenti individuali, dopo due mesi di esercizi da casa. Dopo i primi due gruppi, ora tocca al terzo: i primi ad arrivare al campo d'allenamento sono stati i due attaccanti Dries Mertens e Arek Milik.