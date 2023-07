VIDEO - “A far l’amore comincia tu”, il solito Tommy-show sul palco a Dimaro

Solito balletto per Tommaso Starace, storico magazziniere, salito sul palco per ballare a modo suo le note del celebre ballo diventato anche una scaramanzia

