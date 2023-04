VIDEO - ADL in Prefettura: incontro sul tema stadio e su festa scudetto?

Fonte: Video di Teleclub Italia

Meeting in Prefettura per il calcio Napoli. Circa alle 12 è arrivato Aurelio De Laurentiis, come testimoniato dal video che pubblichiamo in basso, per un probabile incontro con il Prefetto per la questione stadio. Poco dopo è stato raggiunto anche da Alessandro Formisano, head of operations del club azzurro. Il patron ha poi lasciato la struttura dopo circa venti minuti dal suo arrivo.