VIDEO - Balotelli e la scommesse da 2mila euro, la punta convince un napoletano a buttarsi in mare... col motorino!

Una scommessa da duemila euro: tanto è bastato a Mario Balotelli per convincere il gestore di un bar di Mergellina a tuffarsi in mare con il suo motorino. Come raccontato da corriere.it, e confermato da un video pubblicato dallo stesso Balotelli su Instagram, il tutto è avvenuto sono gli occhi di decine di persone divertite, con il gestore del bar che ha poi dichiarato: "Il mio motorino valeva soltanto 600 euro». Intanto, il ciclomotore è rimasto per qualche minuto a pelo d’acqua per poi affondare".