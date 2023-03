VIDEO - Borrelli: "Non imbrattiamo Napoli! No alla pittura, c'è altro modo per festeggiare"

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha scritto un post sui social

Il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli ha scritto un post sui social: "Napoli si ‘imbratta’ d’azzurro per il terzo scudetto. La campagna di Borrelli e Simioli per i festeggiamenti civili: “Grande preoccupazione per i monumenti e per la deriva selvaggia di criminali e delinquenti. Serve responsabilità e massima allerta delle FF.OO.”