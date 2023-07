VIDEO - Il Napoli batte 6-1 l'Anaune senza i big: gol e highlights del primo test di Dimaro

Il Napoli di Rudi Garcia parte in sesta, con il 6-1 rifilato all'Anaune Val di Non nell'amichevole pre-campionato disputata quest'oggi.

Il Napoli di Rudi Garcia parte in sesta, con il 6-1 rifilato all'Anaune nell'amichevole pre-campionato disputata quest'oggi. Tutto facile per i campioni d'Italia, che vincono il primo test stagionale e si impongono senza tantissimi big. Politano ha aperto le marcature, di Vergara, Cioffi, Coli Saco, Iaccarino e Olivera le altre reti. E’ arrivato invece su rigore il gol della rappresentativa locale. Di seguito il video o clicca qui per iscriverti gratis al nostro canale Youtube