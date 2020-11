VIDEO - Immagini da brividi a Piazza Plebiscito: gigantografia di Diego, centinaia in silenzio per l'inno funebre

Tutta Napoli sta omaggiando Maradona all'indomani della sua morte. La città si è unita in unico coro che riecheggia per le vie di Partenope, dal San Paolo al Maschio Angioino. Cosi anche Piazza Plebiscito si è unita ai punti nevralgici per il ricordo del Pibe de oro. Un tromba suona funebre per ricordare in silenzio Diego con la sua gigantografia esposta. Immagini da brividi.