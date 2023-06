VIDEO - Lavori in corso al Maradona per la festa scudetto: migliorato impianto audio

Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un video sui social in cui mostra come si lavora al Maradona in vista della festa scudetto di domenica

