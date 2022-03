VIDEO TN - I tifosi azzurri sono arrivati a Verona, cori e corteo in stazione: "Odio il Veneto!"

Sono previsti oltre duemila tifosi napoletani al Bentegodi oggi per la sfida tra l'Hellas Verona e il Napoli.

Sono previsti oltre duemila tifosi napoletani al Bentegodi oggi per la sfida tra l'Hellas Verona e il Napoli. Il tifo organizzato è arrivato nel capoluogo veneto proprio in questi minuti e si è esibito in un corteo in stazione, con un coro chiaro: "Odio il Veneto". Di seguito il nostro video.