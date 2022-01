VIDEO TN - Il Napoli arriva a Torino: l'ingresso degli azzurri in hotel

Il Napoli è arrivato a Torino, dove domani alle 20.45 dovrebbe giocare il match di campionato contro la Juventus in attesa di altre novità legate alle tante positività in casa azzurra e allo stop dell'Asl Napoli 2 per tre calciatori. Ad accogliere gli azzurri fuori all'albergo del ritiro un gruppo di tifosi partenopei. Di seguito le immagini degli azzurri che scendono dal pullman azzurro.