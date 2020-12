Vietato sottovalutare il Crotone: Gattuso torna a casa e non vuole scherzi

C'è anche il volto di Rino Gattuso nella nuova stazione Mostra-Maradona, che porta allo stadio Maradona e ripercorre con centinaia di murales la storia del club dal 1926 ad oggi, inaugurata ieri alla presenza di De Laurentiis ed Osimhen. Un carico di responsabilità importante per il tecnico del Napoli, di fianco a tanti pilastri della storia azzurra, ma che non può che esaltare uno come lui . A partire da quest'oggi, col ritorno nella sua Calabria per la prima volta da allenatore, per una gara che il Napoli non può sbagliare per tanti motivi: non perdere contatto con i primi posti in classifica, perché si gioca comunque contro l'ultima in classifica ed anche in prospettiva del match da dentro o fuori di giovedì con la Real Sociedad da approcciare con la massima fiducia.

Niente cali di concentrazione e vietato sottovalutare l'avversario, capace comunque di fermare Juventus e Torino: questo il messaggio del tecnico rivolto alla squadra. Il primo obiettivo è tenere alta l'attenzione della squadra, del resto lo richiedono tutte le gare di una Serie A resa più complessa proprio dalle tante piccole e neo-promosse come il Crotone che giocano un buon calcio, senza mai rinunciare come accadeva negli anni scorsi. Gattuso dovrebbe proporre diverse novità, a partire dai co-titolari a riposo in Europa League: Meret tra i pali, Manolas al centro della difesa e Mario Rui a sinistra, a centrocampo Demme (Fabian non è al meglio) con Bakayoko e Zielinski mentre in attacco Lozano nel tridente con Insigne e Mertens, ma attenzione alla possibilità di vedere Petagna inizialmente al posto del belga.