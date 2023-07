"Vincerete anche con Garcia", confidenza di Spalletti a un tifoso: incontro da brividi

Bellissimo incontro a Ischia tra Luciano Spalletti e Ferdinando Franzese, un giovane e appassionato tifoso del Napoli

Bellissimo incontro a Ischia tra Luciano Spalletti e Ferdinando Franzese, un giovane e appassionato tifoso del Napoli sempre presente anche ai ritiri estivi della squadra azzurra. Un incontro del tutto casuale avvenuto qualche sera fa in un parcheggio a pochi passi dalla nota Baia di San Montano nel comune di Lacco Ameno.

"E' stato un incontro bellissimo, vero, sembravamo due amici, due persone che condividevano le stesse passioni e la stessa appartenenza per i colori azzurri, è come se avessi parlato con un fratello. Sono ancora emozionato. Sognavo un incontro del genere, volevo ringraziare chi aveva rappresentato i miei colori con amore per il calcio e i tifosi.

Ci siamo visti a Ischia e abbiamo parlato per un quarto d'ora abbondante, dove trovi un'altra persona che si ferma con un tifoso a parlare con te per così tanto tempo? Di solito uno scatta una foto e va via. Lui no. Spalletti voleva sentire la mia storia. Io sapevo fosse a Ischia, ero andato in un hotel per incontrarlo, poi ho saputo che era stato lui a venire a pochi passi da casa mia a mangiare in una pizzeria. Una cosa magica. Quando ha salutato tutti ci siamo fermati nel parcheggio a pochi passi da casa mia e abbiamo chiacchierato.

Io l'ho ringraziato per quello che ci ha regalato e mentre parlavo piangevo così come piango ora ricordando quell'incontro. Lui mi ha detto: "Grazie a lei che ci ha sempre sostenuto, è lei il vero Campione d'Italia, non io. Lei, come tifoso, è l'essenza del calcio". Per me andava già bene così. Ho spiegato a Spalletti delle mie difficoltà nell'andare allo stadio e in generale delle difficoltà per i disabili ad andare allo stadio Maradona e lui ne era consapevole. Quando mi ha salutato mi ha detto "Non ti preoccupare, vincerete anche con Garcia che è bravissimo" e poi abbiamo scattato una foto insieme".