Vittorie per Polonia e Macedonia: Zielinski ed Elmas in campo per 90'

La Polonia batte 3-2 la Slovenia nell'ultimo match di qualificazione ad Euro 2020. Padroni di casa che festeggiano con una vittoria in casa il primato già matematico nel girone G. 90' in campo per il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Nello stesso raggruppamento, vittoria anche per la Macedonia contro Israele, il giocatore del Napoli, Eljif Elmas ha disputato l'intera partita.