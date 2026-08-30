SSCNapoli, nuova versione del kit pre-match disponibile sullo store: le immagini
SSC Napoli presenta la nuova Collezione Pre-Match 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7. I nuovi capi faranno il loro esordio domenica 30 agosto, in occasione di Napoli-Como, prima gara ufficiale della stagione allo Stadio Diego Armando Maradona.
La collezione si distingue per la tonalità off white e per una texture composta da motivi geometrici dedicati al Centenario di SSC Napoli. Le sfumature del bianco e del Centenary Blue richiamano l’estetica del calcio degli anni Novanta, reinterpretata in chiave contemporanea.
La Maglia Pre-Match presenta un colletto in rib sfumato, realizzato in tessuto Jacquard con la transizione cromatica integrata direttamente nel filato. Al centro del petto trovano spazio i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, Global Training Kit Partner del Club.
La Felpa Pre-Match riprende l’identità grafica della maglia ed è caratterizzata da un collo alto in costina Jacquard. Il piping azzurro lungo i pannelli laterali e le maniche ne valorizza le linee e conferisce dinamismo al design.
Sul retro di entrambi i capi, il grande lettering “SSC NAPOLI” completa il design e rafforza il legame con l’identità del Club.
Dentro la partita, prima ancora che inizi 🔥— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2026
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