Voce clamorosa dalla Spagna, Zidane boccia anche Jovic: si pensa al prestito

Dopo soli due mesi dall'acquisto per 60 milioni di euro (più bonus), il Real Madrid sarebbe già intenzionato a scaricare Luka Jovic. Secondo Don Balon e i media serbi, l'ex attaccante dell'Eintracht non avrebbe convinto Zidane e ora i merengues starebbero cercando un sistemazione in prestito per il calciatore in modo da dargli una certa continuità di impiego. Lo riporta il portale Sportmediaset.