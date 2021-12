"Vorrei andare in un club più grande", ma Lozano non segna in A da quasi tre mesi

"Napoli competitivo, ma vorrei andare in un club più grande" disse Hirving Lozano lo scorso 17 novembre dal ritiro della propria Nazionale. Tante polemiche e, soprattutto, da allora, zero gol e un solo assist con la Lazio. Prove deludenti da parte del messicano che dovrebbe dimostrare sul campo di essere da top club. Da tre anni, invece, rendimento al di sotto delle aspettative. Ultimo gol il 4 novembre col Legia Varsavia e in campionato dal 3 ottobre con la Fiorentina