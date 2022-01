Zielinski in stazione in attesa del treno per Bologna: l'assurda giornata di Piotr

Giornata insolita quella di Piotr Zielinski, che oggi alle 18.30 sarà in campo a Bologna in maglia Napoli e che questa mattina, alle 8.30, era alla stazione di Afragola ad attendere da solo il treno che lo sta portando dai compagni. Lo riporta il Corriere dello Sport nella sua versione online, spiegando come questa mattina il polacco ha effettuato all'alba l'ultimo tampone.

"All’alba, dopo aver ultimato il periodo di isolamento, si è potuto mettere in viaggio: Spalletti lo sta aspettando in albergo per farlo giocare stasera, al Dall’Ara" si legge..