Ufficiale Zimbabwe-Camerun, le formazioni: Anguissa ancora titolare

Sono ufficiali le formazioni di Zimbabwe-Camerun, match valido per seconda giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa. La gara è in programma alle 18 al Mandela National Stadium. Il ct della nazionale camerunense Brys schiera in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa. Di seguito le formazioni: