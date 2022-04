TN in Podcast - Rumors su Zaniolo: dove giocherebbe il romanista con Spalletti

La notizia dell'interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo ha scatenato la fantasia dei tifosi azzurri

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia dell'interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo ha scatenato la fantasia dei tifosi azzurri. Il centrocampista della Roma dove potrebbe giocare con Spalletti? Eclettico, l'ex Inter è un jolly offensivo, il suo ruolo naturale è di trequartista o seconda punta, ma sa adattarsi.

Ne parliamo nel focus tattico con il nostro Fabio Tarantino in "Tutto Napoli in Podcast". Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.