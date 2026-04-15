Podcast "Vi racconto l'identità dell'Atletico, l'Italia ritrovi la sua", il podcast di Gianluca Di Marzio

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La riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione con il network di Tuttomercatoweb.com

"Il Caffè ha il sapore di Cholo, è un caffè spagnolo, un po' argentino e un po' italiano. Perché la vittoria dell'Atletico Madrid di sera ha dimostrato come a vincere sia stato il sentimento identitario, sia stato proprio quello che Simeone in questi 15 anni sulla panchina dell'Atletico Madrid è riuscito a trasmettere alla propria squadra, alla propria tifoseria, al proprio ambiente". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione con il network di TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

L'Italia ritrovi la sua identità

"Il calcio italiano non deve vergognarsi di essere difesa, ripartenze, velocità. Noi abbiamo dato un modello che era quello del calcio italiano al passato e abbiamo vinto con quel tipo di modello, poi ci siamo persi, siamo andati a cercare qualcosa che forse non è veramente nostro e adesso dobbiamo cercare di nuovo la nostra identità. Se Malagò vincerà la corsa a Presidente della Federazione sicuramente avrà bisogno di una figura sportiva, calcistica, tecnica che lo aiuti a ricreare questa nostra identità. Alessandro Del Piero sarebbe l'ideale, ma credo che nella testa di Malagò il primo tentativo possa essere con Paolo Maldini. E beh, allora Paolo Maldini rappresenterebbe proprio quell'identità che abbiamo perduto".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!