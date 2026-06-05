Tuttonapoli Modugno: “Malumore ADL sui cambi? Tiene a valorizzazione dell’organico, già dalla C..."

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Abbiamo provato a chiedere alcune cose a De Laurentiis. Su Allegri risposta prevedibile, ci sono dei vincoli che bisogna rimuovere ma è una formalità. La forma diventerà anche sostanza. Interessante anche la sua voglia di tutto, dell’Europa, della Champions da giocare in maniera differente e di andare più avanti. Così come far giocare più giocatori, la voglia legittima di un presidente che paga 25 giocatori e vuole vederli in campo.

Lukaku e De Bruyne? De Laurentiis ha la sua linea, la sua visione. Chi vuole stare a Napoli bene, chi non vuole stare ancor di più, considerando il valore ma anche due giocatori non più giovanissimi e con un ingaggio importante. Se non dovessero ritenere questo il posto e il progetto giusto, se ne possono anche andare”.

De Laurentiis tiene molto ai cambi e alla valorizzazione dei giocatori. Non l’ha digerita questa cosa? “A fine mese un presidente li paga tutti. Quando un presidente compra dei giocatori, lo fa perché c’è un qualcuno che li valorizzi. Ma è un discorso che valeva dalla Serie C e varrà sempre. I presidenti pagano e vorrebbero che un loro patrimonio fosse valorizzato. Anche perché se giocano puoi sfruttarli e nel caso venderli, se non giocano fai più fatica pure a venderli”.