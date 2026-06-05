Podcast "Concerti maledetti", ass. Cosenza replica ad ADL: "Ma Comune ci guadagna 3,5mln"

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Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Pronta la sua risposta a De Laurentiis che anche ieri ha definito il Maradona un c*sso: "Stiamo lavorando al nuovo stadio da oltre un anno col sindaco. Non sarà affatto una toilette, ma una cosa meravigliosa. Da tifoso, definire così lo stadio di Maradona non mi piace, ma ognuno dice quello che vuole. Lo stadio sarà bellissimo, moderno, funzionale, ci sono esperti che lavorano all'estetica, alle luci, quindi oltre le parole di Adl il progetto da avanti e sarà pronto entro il 31 luglio come da regola Uefa. Se non avessimo fatto così avremmo già perso la possibilità di fare gli Europei. La data è quella e il progetto, ripeto, sarà straordinariamente bello e funzionale".

Il Napoli non ha presentato progetti per lo stadio?

"No, è così. E comunque la burocrazia è lenta, e lo si può dire, dopo un progetto che va approvato. Ma da quando c'è Manfredi non c'è un progetto. Adl ha parlato di Bagnoli o del Centro Direzionale, anche la Zes ha aspettato il progetto. Ora lui parla dell'area Q8, un ex deposito, bellissima idea, ma dov'è il progetto? Noi aspettiamo. Al momento non abbiamo mai visto un solo progetto, di che parliamo? Per i lavori, invece, non capisco perché scandalizzarsi per i 200 milioni. La Regione si è impegnata al finanziamento e siamo tranquilli".

De Laurentiis ha parlato di concerti maledetti.

"Il Napoli paga 850mila euro l'anno per tenere il Maradona, cifra anche bassa per le nostre uscite, mentre per un mese di concerti il Comune guadagna tra i 3-3,5 milioni. Quindi lo stadio si mantiene per i concerti a giugno. In estate poi tutti i campi vengono rifatti. Non c'è problema".

Qual è il prossimo passo?

"Dobbiamo presentare il progetto a Figc e Uefa per gli Europei. Ma noi comunque il restyling lo facciamo a prescindere. Tra giugno e luglio partiamo con lo studio del primo campo per ridurre le vibrazioni al terzo anello tra pochissimo, al di là di ogni approvazione. Vogliamo infatti comunque riaprirlo per aumentare la capienza. Ma non lo apriremo subito al pubblico, attenzione. Lavoriamo prima e poi si riaprirà. Vogliamo risolvere il problema delle fastidiose vibrazioni".

Napoli seguito dagli americani?

"De Laurentiis ha fatto vincere due scudetti, è un grandissimo imprenditore, ha portato Kvara e Osi, giocatori conosciuti fatti emergere. Se lui vuole rimanere io sono felicissimo. Ma il mercato è in crescita, già altrove ci sono fondi d'investimento stranieri. Io assisto a questa vicenda e, ripeto, se rimane Adl sono felice, ma se va via per motivi finanziari come dargli torto? Soprattutto di fronte a offerte simili".

Centro sportivo del Napoli?

"Ho sentito Succivo, ora Pozzuoli, non lo so. Ci sono state molte opzioni. Certo a Napoli enormi spazi non ci sono, basta vedelo da Gmaps. Quindi che si faccia a Napoli la vedo molto difficile. Ma anche su questo non so rispondere. Adl ha detto che non ci sono problemi, magari chiediamolo al sindaco di Pozzuoli".