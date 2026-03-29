Il Belgio travolge gli USA, De Bruyne: "Non male come modo di iniziare il viaggio!"

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Il riferimento è alla tournée negli Stati Uniti e al percorso che porterà al prossimo Mondiale estivo il Belgio

Kevin De Bruyne è partito titolare nell’amichevole disputata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta tra Stati Uniti e Belgio. Al termine della gara, il centrocampista belga del Napoli ha commentato con entusiasmo sui propri social la vittoria della sua nazionale, pubblicando su Instagram un messaggio breve ma significativo: "Non male come iniziare il viaggio!", riferimento alla tournée negli Stati Uniti e al percorso che porterà al prossimo Mondiale estivo.

La sfida si è conclusa sul punteggio di 2-5, con le reti di McKennie e Agyemang per gli USA, mentre per il Belgio sono andati a segno Debast, Onana, De Ketelaere e Lukebakio, autore di una doppietta. Kevin De Bruyne è rimasto in campo per 70 minuti, prima di lasciare spazio a Youri Tielemans, contribuendo alla gestione del gioco e alla costruzione offensiva della squadra nel corso del match.