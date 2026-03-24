Il Napoli può vincerle tutte? Ne parliamo su Radio Tutto Napoli, dalle 11 c'è "Pausa Caffè"

Il Napoli può vincerle tutte? Ne parliamo su Radio Tutto Napoli, dalle 11 c'è "Pausa Caffè"
Oggi alle 10:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net

Proseguono le dirette su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, quest'oggi live dalle 8 alle 21! Terminati "Buongiorno TuttoNapoli" ed “Il bar di TuttoNapoli", dalle 11 scattano due ore di “Pausa-Caffè" in compagnia di Fabio Tarantino e Davide Baratto.

Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passerà il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Antonino Treviglio. Dalle 17 prenderà il via "Napoli nel mondo" di Roberto Stanzione con i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

 8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
 9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Difendo la città
19.00 - 08.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica 

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