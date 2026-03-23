Credete allo Scudetto? Linee aperte su Radio Tutto Napoli, alle 13 c'è "Cronache azzurre"

Credete allo Scudetto? Linee aperte su Radio Tutto Napoli, alle 13 c'è "Cronache azzurre"
Oggi alle 12:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net
In tutte le nostre produzioni i protagonisti siete voi: messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamateci allo 081-17974125

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli, oggi live dalle 8 alle 21! Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella.

Alle 15  il testimone passerà a "Napoli Talk" con Christian Marangio e Davide Baratto. Dalle 17 prenderà il via il confronto autentico e verace a "Passionapoli" di Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e, come ogni lunedì, Tutto Basket Napoli dalle 20 con Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti siete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

 8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
 9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Passionapoli
18.00 - 19.00 - Difendo la città
20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)