Radio Tutto Napoli, il palinsesto di domani: le dirette partiranno dalle 8!

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Oggi insieme dalle 8 alle 21: ecco tutti gli appuntamenti di oggi di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra, tutto il giorno!

Pronti ad un'altra lunga giornata azzurra insieme? Anche domani il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno TuttoNapoli”. Alle 9.00 due ore con “Il Bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso ed i nostri opinionisti fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Christian Marangio e Antonio Gaito. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" di Nicola Luongo e Gudio Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi e dalle 20 il focus cestistico "Tutto Basket Napoli". In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Passionapoli

18.00 - 19.00 - Difendo la città

20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli

21.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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