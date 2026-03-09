Radio TuttoNapoli è sempre con te, dalle 11 c'è "Pausa Caffè": scrivici o chiamaci live
Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, quest'oggi sarà live dalle 8 alle 21! Terminati "Buongiorno TuttoNapoli" ed “Il bar di TuttoNapoli", dalle 11 scattano due ore di “Pausa-Caffè" in compagnia di Fabio Tarantino e Carlo Caporale.
Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" con Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. E come ogni lunedi non finisce qui: dalle 20 Tutto Basket Napoli con Fabio Esposito e Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Passionapoli
18.00 - 19.00 - Difendo la città
20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli
