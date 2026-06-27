Podcast Agostini: "Lukaku da recuperare! Vergara? Allegri ne esalterà il talento"

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L'ex attaccante di Napoli e Milan, il condor Massimo Agostini, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

L'ex attaccante di Napoli e Milan, il condor Massimo Agostini, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Se Lukaku dovesse restare a Napoli, con Hojlund formerebbe una coppia d'attacco da Scudetto?

"Penso che se Lukaku torna dal Mondiale in una certa maniera ci si possa pensare di trattenerlo. Lui e Hojlund possono formare una coppia d'attacco di altissimo livello. Dipende sempre dalla proprietà, dalla società e dall'allenatore, da quali siano le intenzioni. Certamente, se devi affrontare competizioni importanti, ci vogliono attaccanti importanti e penso che Lukaku e Hojlund siano due attaccanti importanti. Sicuramente Lukaku è da recuperare e da far lavorare, però è un attaccante forte."

Antonio Vergara può trovare la definitiva consacrazione con Allegri?

"Sì, Allegri è uno di quelli che il talento vuole cercare di esaltarlo. Vergara è uno di quelli che deve essere esaltato. Non si conosceva fino a poco tempo fa perché, se non ci fossero stati tutti gli infortuni del Napoli, Vergara non avrebbe mai giocato. Perciò è stato anche un bene. Allegri saprà utilizzarlo bene".