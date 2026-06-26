Podcast Quale modulo per Allegri? Forgione: "Di sicuro si affiderà a un centrocampo strutturato"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

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Allegri sarà annunciato a breve e uno dei nomi più caldi è quello di Mario Gila. Che segnale sarebbe il suo arrivo? Ti immagini un Napoli a tre o a quattro in difesa?

"Per me è indifferente, nel senso che sia a tre sia a quattro la cosa certa è che Allegri, per come lo conosciamo, partirà dalla difesa. È un discorso che ha fatto anche Conte quando è arrivato a Napoli: cercare di assestare il reparto arretrato. Il Napoli aveva preso parecchi gol l'anno scorso, quindi come Conte si è trovato con una squadra che aveva un problema, lo ha risolto e ha vinto lo Scudetto, credo che Allegri farà la stessa cosa. Partirà dal mettere mano non tanto all'assetto difensivo quanto proprio al reparto difensivo, cercando di creare una squadra solida lì dietro. Poi, indipendentemente dal modulo, che sia a tre o a quattro, credo che sia proprio quello il punto da cui partire per creare un Napoli che possa restare lì sopra a lottare per lo Scudetto."

Quale modulo immagini per il Napoli di Allegri? Più 4-2-3-1, 4-3-3 o 3-4-2-1?

"Al di là del modulo, che adesso è ancora una nebulosa, ribadisco il concetto: se deve partire dalla costruzione di una difesa solida, poi deve anche assicurarci una capacità offensiva di un certo livello. Allegri lo farà certamente con un centrocampo strutturato. Vedremo se Anguissa andrà via, se sarà sostituito e quali altri calciatori arriveranno. Si è parlato anche di Rabiot, ma vedremo. Credo che Allegri abbia già in mente di sfruttare le ripartenze e le corsie laterali, magari con Neres a destra e Alisson Santos a sinistra. Prima parlavo di Vergara, che può fare sia la destra sia la sinistra. Bisogna sfruttare l'ampiezza e le qualità in profondità che il Napoli ha in rosa. Vedremo anche cosa succederà con Lukaku, sul quale ho qualche dubbio, ma è un altro calciatore che negli anni scorsi è stato un pupillo di Allegri. Se hai giocatori che sanno giocare spalle alla porta, far salire la squadra e attaccare la profondità, devi metterli nelle condizioni di esprimersi. Il Napoli ha grosse potenzialità che l'anno scorso sono rimaste un po' inespresse. Questo non significa dare la colpa a Conte, perché ci sono state tante vicissitudini e troppi infortuni. Dobbiamo sperare che Allegri abbia dalla sua parte l'entusiasmo della novità e che capisca come sfruttare al meglio questi calciatori."