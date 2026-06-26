Napoli-Khalaili, clamoroso Sky: “Inserimento dell’Inter dopo aver perso Palestra”
La corsa ad Anan Khalaili si complica. Oltre al Napoli, che segue da settimane l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, adesso anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sul talento israeliano classe 2004, considerandolo uno dei principali obiettivi per la fascia destra dopo aver perso Marco Palestra, trasferitosi al Chelsea. A riportarlo è Sky Sport.
Khalaili tra Napoli e Inter: il prezzo fissato dall'Union
Gli azzurri lavorano da tempo all'operazione, ma finora non hanno trovato l'intesa con il club belga, che continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino. Khalaili è cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2022, prima del trasferimento all'Union Saint-Gilloise nell'estate 2024, diventando il calciatore israeliano più costoso della Pro League.
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