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Napoli-Khalaili, clamoroso Sky: “Inserimento dell’Inter dopo aver perso Palestra”

Napoli-Khalaili, clamoroso Sky: “Inserimento dell’Inter dopo aver perso Palestra”TuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Ieri alle 23:27In primo piano
di Pierpaolo Matrone
Anan Khalaili è da tempo nel mirino del Napoli. Ma adesso c'è anche l'Inter sul giocatore. L'Union chiede 25 milioni per il suo esterno.

La corsa ad Anan Khalaili si complica. Oltre al Napoli, che segue da settimane l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, adesso anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sul talento israeliano classe 2004, considerandolo uno dei principali obiettivi per la fascia destra dopo aver perso Marco Palestra, trasferitosi al Chelsea. A riportarlo è Sky Sport.

Khalaili tra Napoli e Inter: il prezzo fissato dall'Union

Gli azzurri lavorano da tempo all'operazione, ma finora non hanno trovato l'intesa con il club belga, che continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino. Khalaili è cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2022, prima del trasferimento all'Union Saint-Gilloise nell'estate 2024, diventando il calciatore israeliano più costoso della Pro League. 