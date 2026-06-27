Gila, l'Atalanta supera l'offerta del Napoli! Sportitalia: "Oa serve un rilancio"
Si infittisce la corsa a Mario Gila, uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa. Il centrale della Lazio ha già raggiunto un'intesa con il club azzurro per un contratto quinquennale da oltre 3 milioni di euro a stagione, ma resta ancora da trovare l'accordo tra le società.
Gila, l'Atalanta offre più del Napoli
Secondo Alfredo Pedullà, l'Atalanta è pronta a mettere sul tavolo un'offerta superiore ai 20 milioni di euro grazie ai bonus, una cifra che potrebbe convincere la Lazio. Il Napoli, invece, è fermo a 15 milioni più bonus, con la disponibilità a inserire una contropartita tecnica, come Rafa Marin o Lorenzo Lucca. Per l'esperto di mercato di Sportitalia, il messaggio dei biancocelesti è chiaro: servirà un rilancio economico per evitare il sorpasso della Dea.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro