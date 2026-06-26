Podcast Allegri, Agostini: "Scelta azzeccata! Lavora bene sia coi giovani che coi giocatori d'esperienza"

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Massimo Agostini a Radio Tutto Napoli: fiducia in Allegri, Hojlund può arrivare a 20 gol e Vergara ha il talento per esplodere definitivamente.

L'ex attaccante di Napoli e Milan, il condor Massimo Agostini, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Con Allegri Hojlund può fare il definitivo salto di qualità in zona gol?

"Io penso che, per la sua giovane età, ogni anno ci debba essere uno step di miglioramento. Quest'anno è arrivato nel primo anno in un campionato difficile, in una piazza esigente e difficile. Penso che andare in doppia cifra e fare anche delle prestazioni importanti sia già uno step importante. Io penso che sia Conte sia Allegri, quando hanno un attaccante di questo genere, cercano solo di farlo migliorare e metterlo nelle migliori condizioni per farlo rendere e per farlo segnare. Quest'anno è andato in doppia cifra, il prossimo anno deve aumentare il suo bottino perché conosce il campionato, sa come si deve muovere e io penso che sia un attaccante da 15-20 gol."

Che idea ti sei fatto della scelta di Massimiliano Allegri? Ti aspetti un Allegri diverso rispetto all'ultima esperienza al Milan?

"Io penso che quando un allenatore è abituato a vincere, come Allegri, Conte o Ancelotti quando era in Italia, e va in una città come Napoli, lo fa perché sa che gli mettono a disposizione un gruppo per poter primeggiare, essere nelle prime posizioni, cercare di vincere il campionato e fare bene in Champions. Sicuramente è uno di quegli allenatori che, se gli dai il materiale per lavorare in una certa maniera, e soprattutto in una società come il Napoli il materiale dovrebbero darglielo, sa lavorare bene sia con i giovani sia con i giocatori di esperienza. Perciò penso che sia una scelta azzeccata e aspettiamo solo di vederlo all'opera."

Se Lukaku dovesse restare a Napoli, con Hojlund formerebbe una coppia d'attacco da Scudetto?

"Penso che se Lukaku torna dal Mondiale in una certa maniera ci si possa pensare di trattenerlo. Lui e Hojlund possono formare una coppia d'attacco di altissimo livello. Dipende sempre dalla proprietà, dalla società e dall'allenatore, da quali siano le intenzioni. Certamente, se devi affrontare competizioni importanti, ci vogliono attaccanti importanti e penso che Lukaku e Hojlund siano due attaccanti importanti. Sicuramente Lukaku è da recuperare e da far lavorare, però è un attaccante forte."

Antonio Vergara può trovare la definitiva consacrazione con Allegri?

"Sì, Allegri è uno di quelli che il talento vuole cercare di esaltarlo. Vergara è uno di quelli che deve essere esaltato. Non si conosceva fino a poco tempo fa perché, se non ci fossero stati tutti gli infortuni del Napoli, Vergara non avrebbe mai giocato. Perciò è stato anche un bene. Allegri saprà utilizzarlo bene".