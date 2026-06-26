Podcast Gautieri elogia Conte: "Ha fatto un grandissimo lavoro! Già dimenticati gli oltre 40 infortuni..."

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Carmine Gautieri, ex attaccante del Napoli, oggi allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Carmine Gautieri, ex attaccante del Napoli, oggi allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Conte ha concluso la stagione con il 3-4-2-1. Lo ha fatto solo per gli infortuni oppure avrebbe dovuto tornare al 4-3-3?

"Guardi, io penso che Antonio Conte abbia fatto un lavoro straordinario, forse migliore rispetto all'anno dello Scudetto, perché noi ci dimentichiamo dei quaranta infortuni. C'era una rosa che a volte si girava e non sapeva neanche chi far entrare. Io penso che lui, in quel momento, sia riuscito a modificare una situazione drammatica dal punto di vista degli infortuni ed è riuscito comunque a determinare. Penso che Antonio abbia fatto quello che poteva fare e abbia ottenuto grandissimi risultati. Il Napoli ha avuto un grandissimo allenatore negli ultimi due anni, che è Antonio Conte. È andato via un grande allenatore e speriamo che Allegri possa continuare il grande lavoro di Antonio, anche se, ripeto, non poteva assolutamente modificare ciò che ha fatto l'anno scorso."

Un ascoltatore scrive che una squadra deve avere un modulo di riferimento e poi eventualmente modificarlo durante l'anno. È d'accordo?

"Sì. Magari quando hai il 4-3-3, anche in base all'avversario, faccio un esempio: giochi contro una difesa a tre. Giocando con il 4-3-3 devi capire che la devi portare da un lato, poi uscire più velocemente possibile e andare dall'altro, per non permettere alla squadra avversaria di abbassarsi e diventare una difesa a cinque. Ecco come puoi modificare la situazione in base all'avversario, ma il 4-3-3 non lo devi mai muovere. Devi capire come metterli in difficoltà e, in base all'avversario che trovi, trovare le soluzioni sempre con lo stesso sistema di gioco. Non è che giochi contro una squadra che fa il 3-5-2 e ti metti col 3-5-2 anche tu, perché vai a creare solo danni se la tua squadra è strutturata in un altro modo."