Ultim'ora Lukaku-Fenerbahce, retroscena dalla Turchia: ecco quanto chiede d’ingaggio

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Calciomercato Napoli, interesse concreto del Fenerbahce per Romelu Lukaku: ecco le cifre richieste dal calciatore e dal club

Il Fenerbahce piomba su Romelu Lukaku e sia il calciatore che il Napoli aprono alla trattativa. Dalla Turchia emergono i primi dettagli sulle possibili cifre dell'operazione: stando a quanto riportato su X dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il belga avrebbe richiesto uno stipendio netto annuo di 10 milioni di euro.

Lukaku-Fenerbahce: la richiesta del Napoli per il cartellino

L'entourage di Big Rom incontrerà il Napoli per chiarire le condizioni di separazione e le comunicherà al Fenerbahce. La volontà del club turco è di chiudere l'affare sborsando una cifra inferiore ai 10 milioni di euro per il cartellino, mentre gli azzurri - aggiunge Sabuncuoğlu - vorrebbero incassare 15 milioni. Le parti sono a lavoro per raggiungere un'intesa, con il futuro di Romelu Lukaku sempre più lontano dal Napoli e dalla Serie A.