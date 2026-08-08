Lukaku-Fenerbahce, la pista turca si scalda: il belga apre alla destinazione

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Dopo i primi sondaggi dalla MLS e da alcuni club arabi, nelle ultime ore a prendere forza è soprattutto l'ipotesi turca: il Fenerbahce si sarebbe mosso.

Il capitolo cessioni resta centrale nel mercato in uscita del Napoli. La priorità del club azzurro è trovare una sistemazione per Romelu Lukaku, anche in vista di altre operazioni in entrata legate al reparto offensivo: a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro, si è fatto vedere in queste ore anche l'agente di Gabriel Jesus, segnale che conferma quanto il nodo attacco sia strettamente collegato al futuro del centravanti belga.

Le opzioni sul tavolo: dalla MLS alla Turchia

Sul fronte delle proposte, resta viva la candidatura dell'Atlanta United dalla MLS, mentre il giocatore si è detto disponibile a valutare anche altre strade. Tra queste era emersa nei giorni scorsi anche il Monaco, pista però che al momento non risulta in fase di trattativa concreta. La vera novità riguarda l'apertura di Lukaku al campionato turco: una soluzione che, secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, stuzzicherebbe l'attaccante qualora un club turco presentasse un'offerta economicamente molto competitiva.

Il Fenerbahce fa sul serio

Tra le squadre turche, il Fenerbahce risulta essere il club più determinato a portare avanti la trattativa, e secondo le informazioni raccolte sarebbe attualmente il più attivo tra i pretendenti di Lukaku. I giallo-blu di Istanbul sono alla ricerca di un centravanti di ruolo puro e nelle scorse settimane avevano già sondato altri profili internazionali, tra cui Serhou Guirassy del Borussia Dortmund e Ollie Watkins dell'Aston Villa, prima di virare con decisione sul nome del belga. Resta ora da trovare la quadra economica con il Napoli, che valuta il cartellino tra i 10 e i 12 milioni di euro per limitare l'impatto della minusvalenza e onorare la percentuale dovuta al Chelsea sulla futura cessione.